Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Москве во вторник пообещали облачную погоду

Гидрометцентр: облачно и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

В Москве во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Температура поднимется до + 2°С, возможна гололедица.

Днем в столице столбики термометров покажут от 0 до 2°С тепла, а в ночь на среду ожидается до — 6°С. Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 м/с, а атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться от — 2 ...+ 3°С. Ночью на среду столбики термометров могут опуститься до — 9°С.

До этого сообщалось, что на Урале и в Сибири прогнозируется аномально теплая погода из-за появления в этих регионах циклона с Атлантики, который и приведет к тому, что температура иногда будет превышать климатическую норму на 16-18°C. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, сейчас на севере Атлантики стоит мощный, обширный, малоподвижный циклон. Именно его активность на европейской территории России привела к потеплению в отдельных городах и населенных пунктах.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами