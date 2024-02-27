В Москве во вторник пообещали облачную погоду

В Москве во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Температура поднимется до + 2°С, возможна гололедица.

Днем в столице столбики термометров покажут от 0 до 2°С тепла, а в ночь на среду ожидается до — 6°С. Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 м/с, а атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться от — 2 ...+ 3°С. Ночью на среду столбики термометров могут опуститься до — 9°С.

До этого сообщалось, что на Урале и в Сибири прогнозируется аномально теплая погода из-за появления в этих регионах циклона с Атлантики, который и приведет к тому, что температура иногда будет превышать климатическую норму на 16-18°C. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, сейчас на севере Атлантики стоит мощный, обширный, малоподвижный циклон. Именно его активность на европейской территории России привела к потеплению в отдельных городах и населенных пунктах.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.