Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Иностранное судно разлило нефтепродукты у Новороссийска

Судно под флагом Панамы разлило нефтепродукты в акватории порта Новороссийск

close
100%
«Морсасслужба»

Судно Hai Jin Jiang под флагом Панамы разлило нефтепродукты в акватории морского порта Новороссийск. Об этом сообщила пресс-служба Морспасслужбы.

Там заявили, что площадь разлива составила 300 кв. м. В ведомстве отметили, что спасатели Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы уже ликвидировали последствия происшествия. Они «установили локализующий ордер боновых заграждений, а также боны для предотвращения увеличения площади аварийного разлива». Кроме того, специалисты провели сбор с поверхности акватории и береговой линии и утилизацию разлитого нефтепродукта. Речь идет об около 40 тоннах горючего.

В апреле прошлого года в порту Новороссийска было обнаружено нефтяное пятно площадью в 40 тысяч кв. м.

До этого в Москве-реке затонуло судно, которое образовало нефтяное пятно площадью в 2 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в России разработали способ очистки водоемов от нефти с помощью промышленных отходов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами