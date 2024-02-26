Иностранное судно разлило нефтепродукты у Новороссийска

Судно Hai Jin Jiang под флагом Панамы разлило нефтепродукты в акватории морского порта Новороссийск. Об этом сообщила пресс-служба Морспасслужбы.

Там заявили, что площадь разлива составила 300 кв. м. В ведомстве отметили, что спасатели Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы уже ликвидировали последствия происшествия. Они «установили локализующий ордер боновых заграждений, а также боны для предотвращения увеличения площади аварийного разлива». Кроме того, специалисты провели сбор с поверхности акватории и береговой линии и утилизацию разлитого нефтепродукта. Речь идет об около 40 тоннах горючего.

В апреле прошлого года в порту Новороссийска было обнаружено нефтяное пятно площадью в 40 тысяч кв. м.

До этого в Москве-реке затонуло судно, которое образовало нефтяное пятно площадью в 2 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в России разработали способ очистки водоемов от нефти с помощью промышленных отходов.