Жительницу Люберец оштрафовали за дискредитацию армии после случая в кафе

Жительницу Люберец оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в Telegram-канале подмосковного управления полиции.

«В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей была выявлена публикация, автор которой разместил комментарий, направленный на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации», — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Новости», речь идет о посте в соцсетях, в котором она рассказала, что ей пришлось прогонять из собственного кафе участника СВО, так как он вел себя «мягко говоря, не очень».

Отмечается, что внимание на это обратили другие пользователи сети и написали на нее заявление в полицию.

До этого сообщалось, что защита 67-летнего педиатра Надежды Буяновой, обвиняемой в распространении фейков об армии, будет настаивать на прекращении дела, так как в нем не было публичности.

Ранее в Кремле прокомментировали закон о конфискации имущества за фейки об армии.