В Госдуме заявили о попытках посольства США вмешаться в выборы

Русскоязычные ресурсы посольства США в Москве используют для вмешательства в президентские выборы в РФ. С таким заявлением выступил глава комиссии по противодействию вмешательствам извне, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, передает ТАСС.

«Для вмешательства в президентские выборы в России активно используются русскоязычные информационные ресурсы посольства США в Москве», — отметил он.

Он подчеркнул, что российская сторона расценивает это как вмешательство во внутренние дела страны. Пискарев обратил внимание, что явный выход посла США за рамки дипломатических норм в преддверии выборов не должен остаться без внимания. По его словам, комиссия Госдумы направит материалы в МИД РФ.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал санкции США циничной попыткой вмешаться во внутренние дела России, сообщил RT.

Накануне Россия осудила попытки Запада свести счеты с Белоруссией во время выборов.

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.