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В Индии поезд с десятками вагонов укатился от машиниста на максимальной скорости

На севере Индии поезд с 53 вагонами проехал около 80 километров без машиниста

На севере Индии товарный поезд с 53 вагонами проехал почти 80 км без машинистов на борту. Об этом сообщает The Independent.

Состав следовал из Джамму и Кашмира в штат Пенджаб. Как отмечает RT, инцидент произошел во время смены экипажа. Машинист и его помощник сошли с поезда, когда состав начал двигаться под уклон.

Двигаясь с горки состав без людей достигал максимальной скорости в 100 км/ч. Проехав десятки километров, состав остановился у станции Унчи Бейсси в Пенджабе из-за крутого подъема перед ним.

По одной из версий, причиной случившегося стал ненажатый ручной тормоз.

До этого сообщалось, что в Индии полицейскому грозит наказание за танец с женщиной в поезде. Мужчина дежурил в поезде, охранял порядок и обеспечивал безопасность женщин во время ночных поездок. Сообщается, что пассажирка снимала танцевальный ролик для соцсетей, когда к ней подошел офицер и дал пару советов, как правильнее двигаться. После этого Гупта присоединился к женщине и сам начал делать танцевальные движения, пока остальные пассажиры снимали происходящее на видео. После того, как кадры с места событий появились в соцсетях, в полиции начали проверку.

Ранее поезд столкнулся с машиной скорой помощи в Стерлитамаке.

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