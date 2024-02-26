Два ребенка пострадали при обстреле села Белгородской области

Военные Вооруженных силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, в результате чего пострадали два ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшими являются мальчики 10 и 11 лет.

«У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго — контузия», — написал чиновник.

Он заявил, что пострадавших доставляют в детскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор также сообщил, что в результате обстрела в многоквартирном трехэтажном доме выбиты пять окон и посечен легковой автомобиль.

26 февраля украинские дроны-камикадзе атаковали село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области.

Повреждения получил частный жилой дом — выбиты окна, побита кровля. Оперативные службы работают на месте, уточняет RT.

Ранее Медведев заявил, что все цели по защите граждан РФ на своей территории будут достигнуты.