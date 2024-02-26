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В центре Херсона произошли несколько взрывов

Мрочко заявил о нескольких взрывах в центре Херсона

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Глава военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил, что в контролируемом украинскими властями населенном пункте произошли несколько взрывов. Пост с соответствующим содержанием появился в его личном Telegram-канале.

Чиновник призвал местных жителей не оставаться на открытом пространстве и укрыться в безопасных местах. При этом в заявлении уточняется, что взрывы произошли в центре города, пишет издание RT.

Другая информация о ситуации в населенном пункте пока не поступала.

24 февраля назначенный Киевом руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о повреждении трансформаторной подстанции на подконтрольной украинским властям части региона. Также, по его словам, на территории данного субъекта зафиксировали повреждения четырех административных построек.

За день до этого в Херсоне произошли несколько взрывов, из-за которых часть населенного пункта осталась без света. Проблемы с электроснабжением возникли на более чем 3,4 тыс. местных точек учета, рассказали в министерстве энергетики Украины.

Ранее во Львове подпольщики сожгли завод по производству дронов для украинских войск.

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