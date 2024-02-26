Путин обратился к участникам церемонии вручения премии общества «Знание»

Работа общества «Знание» выстроена на качественно новом уровне. Об этом обращаясь к участникам церемонии вручения просветительской премии общества «Знание» заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Хотел бы поприветствовать всех участников церемонии вручения главной награды в области просвещения, а в вашем лице – ученых, школьных учителей и педагогов, представителей бизнеса, культуры, спорта, волонтеров. И конечно, ветеранов и военнослужащих, которые посвящают себя наставничеству. Еще раз хочу сказать спасибо всем, кто по зову сердца берет на себя ответственную и благородную просветительскую миссию, помогает возрождению общества «Знание», — сказал президент.

Он напомнил, что организации за достаточно короткий срок удалось собрать большую команду экспертов и просветителей.

«Они щедро делятся своим опытом, помогают молодым людям, подрастающему поколению в их стремлении постигать новое, учиться у признанных профессионалов. И, что очень важно, вдохновляют их своим личным примером», — отметил Путин.

При этом глава государства, выразил уверенность в том, что участники и партнеры общества «Знание» будут продолжать вносить весомый вклад в повышение престижа просветительской деятельности.

«Ведь залог будущего страны, преемственности ее развития – в том, чтобы у молодежи были надежные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности, училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования и, безусловно, знала историю своей страны, имена настоящих героев и созидателей», — заявил президент.

Также Путин выразил благодарность единомышленникам из дружественных государств. «Ваши просветительские проекты помогают нам лучше узнать и понять друг друга, воспитывают уважение к самобытным культурам и традициям. А значит, служат укреплению доверия между народами», — сказал он.

Напомним, на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит торжественная церемония объявления лауреатов и вручения просветительской премии «Знание» за 2023 год. Премия включает в себя 19 номинаций. При этом в шорт-лист вошли 89 участников. Всего для участия в премии было подано более 13 тыс. заявок из 89 регионов России.