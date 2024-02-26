Девушка-подросток пришла с ножом на разговор с родителями обижавших ее братьев

В Дагестане 16-летняя девушка пришла с ножом на разговор к родителям двух братьев, которые ее обижали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД по региону Гаяну Гариеву.

По информации агентства, инцидент произошел в Каспийске. Девушка-подросток, стоящая на учете в психоневрологическом диспансере с психическим заболеванием, пришла к дому родителей обидчиков с ножом. Она потребовала от них запретить братьям 10 и 12 лет над ней издеваться.

Сообщается, что состояние подростка проверят врачи. На родителей мальчиков составят административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию.

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