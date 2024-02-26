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В российском регионе устроили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги

В ХМАО молодожены устроили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги

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Телеграм-канал Это Юганск, детка!

В ХМАО гости свадьбы устроили стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Юганск, детка!».

Инцидент произошел в Нефтеюганске. По словам очевидцев, после встречи молодоженов приглашенные на торжество люди стали стрелять. При этом машины гостей перекрыли дорогу на территории жилого массива.

На кадрах с места инцидента заметно, как из подъезда выходит пара в нарядной одежде. Пока будущие супруги садятся в машину, один из гостей выстреливает вверх.

«Выстрелы напугали наших детей. Стрельба в жилой застройке», – поделилась одна из подписчиц.

После этого кортеж отправился в город. О том, стреляли ли гости на других улицах, неизвестно.

Ранее в Краснодаре свадебный кортеж помешал проезду скорой, а гости устроили стрельбу у подъезда.

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