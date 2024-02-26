Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Перми родственник изнасиловал семилетнюю девочку и получил 16 лет колонии

В Перми мужчина пять раз изнасиловал свою семилетнюю родственницу

close
100%
Pixabay

Жителя Перми осудили за изнасилования, которые он совершал девять лет назад. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, в период с января по февраль 2014 года пермяк, пользуясь беспомощным состоянием родственницы, насиловал ее. На тот момент девочке было семь лет. Всего было установлено пять эпизодов.

Только в 2023 году пострадавшая осознала, что произошедшее было противозаконным и обратилась в полицию.

После опросов десятков свидетелей и проведения экспертиз, уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд. В результате фигуранта приговорили к 16 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Подмосковье полицейского уволили, заподозрив его в изнасиловании ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами