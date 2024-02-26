В Перми родственник изнасиловал семилетнюю девочку и получил 16 лет колонии

Жителя Перми осудили за изнасилования, которые он совершал девять лет назад. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, в период с января по февраль 2014 года пермяк, пользуясь беспомощным состоянием родственницы, насиловал ее. На тот момент девочке было семь лет. Всего было установлено пять эпизодов.

Только в 2023 году пострадавшая осознала, что произошедшее было противозаконным и обратилась в полицию.

После опросов десятков свидетелей и проведения экспертиз, уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд. В результате фигуранта приговорили к 16 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Подмосковье полицейского уволили, заподозрив его в изнасиловании ребенка.