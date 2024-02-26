В Болгарии заподозрили в шпионаже двоих граждан России

Спецслужбы Болгарии заявили о разоблачении двух российских граждан, которые, по утверждению Государственного агентства национальной безопасности страны, являются разведчиками-нелегалами. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в отношении неких Владимира и Татьяны Горочкиных у спецслужб «есть данные, что они действуют против интересов безопасности» Болгарии. В связи с чем им запрещен въезд и пребывание на территории Евросоюза сроком на пять лет.

Болгарские спецслужбы полагают, что уроженцы России во время пребывания в стране представлялись болгарскими гражданами Денисом и Дианой Рашковыми. Цель их пребывания якобы состояла в приобретении болгарских документов с правдоподобными биографическими данными, что позволило бы в дальнейшем использовать их за пределами Болгарии.

12 февраля сообщалось, что нелегалы приехали из Франции в Великобританию в отсеке для багажа в детском туравтобусе.

27 января стало известно, что студент из Сирии за неделю нелегально перевез в Россию почти 50 соотечественников.

Ранее в Польше предложили направлять нелегалов в концлагеря, построенные нацистами.