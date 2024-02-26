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В 2023 году Красный Крест зафиксировал резкий рост обращений за психологической помощью

РБК: в 2023 году за психологической помощью в РКК обратились 17404 человека

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Depositphotos

За 2023 год количество обращений за психологической помощью, поступивших в Российский Красный Крест, увеличилось почти втрое по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает РБК.

В 2023 году на единую горячую линию Российского Красного Креста (РКК) за психологической помощью обратились 17404 человека, в то время как в 2022 году таких обращений было 5987.

Жалобы на стресс и адаптацию к нему стали самым популярным поводом для звонков в РКК — 88% всех поступивших обращений. Годом ранее россиян более беспокоили вопросы получения гуманитарной помощи.

В 2023 году люди чаще рассказывали психологам РКК о тревоге и страхе, депрессивных симптомах, переживании утраты близких, агрессии и гневе.

В РКК обратили внимание на то, в ноябре были зафиксированы всплески обращений из-за обоих состояний — и тревоги, и депрессивных симптомов.

«Это можно объяснить тем, что в ноябре число обращений от военнослужащих было больше, чем от их родственников (как было в течение всего года)», — говорится в публикации.

22 февраля сообщалось, что обнаружена связь между хроническим стрессом и раком.

В тот же день врач назвал две главные причины бессонницы.

Ранее россиянам объяснили, как отличить настоящего психолога от шарлатана.

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