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Российский подросток отравился неизвестным веществом в школе-интернате и попал в больницу

Mash: в Калининградской области подросток отравился неизвестным веществом

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РИА Новости

В Калининградкой области 14-летний подросток отравился неизвестным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Большое Исаково. Воспитанник школы-интерната ложился спать, однако у него получалось уснуть. Тогда несовершеннолетний употребил неизвестное вещество. Примерно через два часа он почувствовал недомогание.

Несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение, у него диагностировали отравление. Предположительно, его причиной мог быть снюс.

Состояние школьника оценивается как стабильное. Сейчас он находится в гастроэнтерологическом отделении. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее всех отравившихся в дагестанском кафе выписали из больницы.

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