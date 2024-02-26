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Избившие сверстников из «Редана» подростки предстанут перед судом в Москве

В Москве подростков будут судить после массовой драки с ровесниками из «Редана»

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Depositphotos

В Москве троих подростков будут судить по обвинению в избиении сверстников из «Редан» на парковке. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Расследование уголовного дела по статье о хулиганстве в отношении троих несовершеннолетних 2008 года рождения завершено, сообщили в ведомстве. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Массовая драка произошла 29 октября на парковке торгового центра на Ходынском бульваре. Группа несовершеннолетних избила ровесников, пострадали подростки из движения «Редан». Троих участников драки задержали.

До этого появилось видео массовой драки волейболистов из команд-соперников после игры на дороге в Петербурге. Полиция задержала восемь дебоширов.

Ранее в Подмосковье девочку поставили на колени, заставили извиняться и избили.

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