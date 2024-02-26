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Стало известно, как выборы президента России пройдут на территории Армении

Выборы президента России пройдут на территории Армении 17 марта

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Варвара Гертье/РИА Новости

Выборы президента России на территории Армении пройдут в один день — 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени. Об этом сообщило посольство России в Ереване на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дистанционное электронное голосование не предусмотрено, отметили в посольстве.

Там рассказали, что на территории республики были сформированы два избирательных участка. Один находится на территории посольства в Ереване на улице Сурб Григор Лусаворич, д.13/3, другой расположен в генеральном консульстве РФ в Гюмри на улице Гарегина Нжде, д.1.

Принять участие в голосовании смогут россияне, достигшие 18 лет. Избирательный бюллетень можно получить, предъявив действительный заграничный или внутренний паспорт.

25 февраля в России стартовало досрочное голосование на президентских выборах в труднодоступных и отдаленных местах. Проголосовать досрочно могут моряки, охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет тестовое электронное голосование перед выборами президента.

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