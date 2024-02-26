В российских городах увеличивается доля теплых дней

В российских городах-миллионниках снижается доля холодных дней и растет доля теплых, выявило исследование «Яндекс Погоды».

Эксперты проанализировали исторические данные и выяснили, что температура в последнее десятилетие была на 2,2°С выше, чем в 1950–1979 годы.

Так, например, в Ростове-на-Дону число дней с температурой ниже 0°С сократилось почти в два раза: в 1950-х годах их доля составляла 25%, в 2020-х — 13%. В Санкт-Петербурге в 1950-х годах доля дней с температурой 15°С и выше составляла всего 15%, а сейчас их почти четверть.

При этом по данным Всемирной метеорологической организации, 2023 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, однако в России рекорд пока удерживает 2020 год.

Кроме того, в исследовании отмечается, что во всех городах-миллионниках с 2014 по 2023 год в среднем выпадало больше осадков, чем в 1950–1979 годы. При этом также сокращается количество дней, когда на улицах лежал снег. Сильнее всего это заметно на примере Ростова-на-Дону: в 1950-х снег здесь лежал в среднем 92 дня в году, а в 2020-x — всего 40.

Во всех городах-миллионниках самые низкие температуры за рассматриваемые период период были зафиксированы до начала 90-х годов. Последний рекорд был установлен в Воронеже 9 января 1987 года — -35,3°С. Рекорды жары почти во всех городах были побиты в XXI веке.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.