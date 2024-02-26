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Почти 70 человек доставили в полицию после вечеринки в частном доме на севере Москвы

РЕН ТВ: полиция задержала 68 человек на частной секс-вечеринке в Москве

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Global Look Press

В столичные отделы полиции попали 68 человек, задержанных на «голой вечеринке» в частном доме на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В ночь на 25 февраля полицейские, получившие анонимный звонок, проникли на закрытое мероприятие, проходившее в коттедже на улице 2-я Лыковская.

«Правоохранители выехали на место, после чего доставили ее участников в различные отделы полиции для разъяснения», – заявил инсайдер.

По данным Telegram-канала Shot, в коттедже в Строгино силовики, которых вызвали соседи, задержали около 20 человек. Хозяин дома на звонки возмущенных местных жителей не отвечал. Некоторое время назад он постоянно проживал в Германии и сдавал свою жилплощадь за 60 тыс. рублей в сутки. В здании, расположенном в закрытом коттеджном массиве с собственной охраной, правоохранители обнаружили пилоны для стриптиза, деревянный крест и металлическую клетку.

Ранее красноярский бар, на который жаловалась Екатерина Мизулина, объявил о своем закрытии.

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