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В Польше фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Германией

RMF FM: польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с ФРГ

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Benoit Tessier/Reuters

Польские фермеры, недовольные политикой властей в области сельского хозяйства, заблокировали движение грузовиков по трассе A2 на границе с Германией. Об этом сообщила местная радиостанция RMF FM.

Журналисты рассказали, что протестующие аграрии специально пригнали на польско-немецкую границу свои тракторы. Граждане разместили их таким образом, чтобы по трассе могли проехать только небольшие легковые автомобили.

Из-за этого водителям грузовых машин, которые используются для транспортировки товаров, приходится искать пути объезда. При этом, по данным СМИ, акция протеста должна продлиться до обеда. Однако некоторые фермеры пригрозили заблокировать трассу на несколько месяцев, если руководство страны никак не отреагирует на их действия.

25 февраля представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе страны с Польшей собрались около 2,4 тыс. грузовиков. Транспортные средства «застряли» в районе шести пропускных пунктов, которые были заблокированы протестующими польскими фермерами.

Ранее в Польше неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна на железнодорожные пути.

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