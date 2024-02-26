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Ссора совладельцев магазина смартфонов закончилась заказным избиением мужчины

В Ростове-на-Дону ссора совладельцев магазина закончилась заказным избиением

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Телеграм-канал «Ростов Главный»

В Ростове-на-Дону ссора совладельцев магазина смартфонов закончилась заказным избиением мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов главный - Топ1».

По информации Telegram-канала, между совладельцами торговой точки произошла ссора, ее причины не уточняются. На следующий день один из них нанял двух мужчин, чтобы те избили его партнера.

В результате избиения россиянин получил сотрясение мозга, гематомы обоих глаз, переломы двух ребер, закрытый перелом костей носа со смещением, кровоподтеки и ушибы мягких тканей головы. В момент нападения рядом с ним были друзья, которые помогли защититься от агрессоров.

Пострадавший предполагает, что его могли похитить в случае, если бы он оказался один. Отмечается также, что один из нападавших угрожал окружающим пистолетом.

Ранее петербургского предпринимателя похитили и пытали, добиваясь выдачи 500 млн рублей.

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