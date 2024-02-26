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В офисе президента Украины рассказали про призывы в Европе к переговорам с Россией

Подоляк: в Европе звучит много голосов с призывом к Киеву пойти на переговоры

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Efrem Lukatsky/AP

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в беседе с газетой El Mundo заявил, что в Европе много людей призывают Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

Однако он добавил, что Россия якобы не заинтересована в переговорах, «потому что условий для мира нет». Также он не понимает, почему в Европе призывают сесть за стол переговоров.

Он также заявил, что Киеву нужны ракеты дальнего действия. Он считает, что если Украина увеличит количество ракет большой дальности, то сможет уничтожить всю российскую систему снабжения и уничтожить резервы армии РФ в тылу.

Подоляк заявил, что нужно «стереть российскую армию с карты Европы», поэтому оружие не может оставаться на складах западных стран, а должно использоваться на фронте.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует представить российской стороне документ по «формуле мира» во время второй конференции в Швейцарии. Политик подчеркнул, что не считает это переговорами с Россией. По его словам, на первую встречу Украина намерена пригласить глав более чем 160 государств, при участии которых будет разработан план по «формуле мира».

Ранее стало известно, что Германия ведет тайные переговоры с Индией по передаче снарядов Украине.

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