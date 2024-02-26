В Петербурге мужчину заподозрили в совращении 15-летней знакомой из соцсетей

В Санкт-Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении молодого человека, который развратил несовершеннолетнюю. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Недавно в дежурную часть обратилась женщина, которая рассказала правоохранителям о произошедшем преступлении. По словам заявительницы, с прошлого декабря по 24 февраля неизвестный насиловал 15-летнюю девочку, которая находится под ее опекой.

Со злоумышленником 2002 года рождения потерпевшая познакомилась в группе «Леонардо Дай Винчик» в социальной сети «ВКонтакте». После виртуального знакомства школьница встретилась с молодым человеком. Мужчина воспользовался ситуацией и надругался над несовершеннолетней. Сейчас его разыскивают.

Ранее женщина обвинила соседа по коммунальной квартире в развращении ее пятилетнего сына.