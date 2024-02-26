На круизном судне на Маврикии ввели карантин

На норвежском круизном лайнере Norwegian Dawn был введен карантин на два дня во время остановки в порту Маврикия из-за вспышки болезни среди пассажиров. Об этом сообщает газета USA Today.

По информации издания, болезнь может оказаться холерой. На борту лайнера были усилены санитарные меры.

«Во время рейса Norwegian Dawn 13 февраля 2024 года в Южную Африку у небольшого числа гостей наблюдались легкие симптомы заболевания, связанного с желудком <...> Из-за того, что местные власти потребовали дополнительных тестов перед разрешением на въезд, правительство Маврикия отложило высадку для текущего рейса и посадку на следующий на два дня, до 27 февраля», — говорится в публикации.

До этого патолог Жанна Шмидт сообщала, что россияне заболевают холерой за границей, например, в Египте и Индии. Без лечения летальный исход может наступить в течение суток.

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