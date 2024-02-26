Специалисты раскрыли, чем грозит недостаток или избыток глубокого сна

Человеку в зависимости от индивидуальных особенностей требуется 7-9 часов сна в сутки. Причем особую важность имеет фаза глубокого сна, дефицит или избыток которого негативно отражается на здоровье, отмечают эксперты. При бессоннице именно эта фаза сна не достигается, что может провоцировать нарушения в работе мозга, выяснила Общественная служба новостей.

В фазе глубокого сна мозг отдыхает, дыхание становится ровным, организм восстанавливает энергию, обрабатывает воспоминания. Если такого сна не хватает, организм пытается восполнить дефицит, из-за чего доля глубокого цикла следующей ночью может увеличиться.

Если глубокого сна не хватает, то могут разиться хронические заболевания. У человека падает иммунитет, появляются проблемы с памятью и концентрацией, может развиться депрессия.

При избытке сна – более 10 часов в сутки для взрослых людей – могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, нарушиться метаболизм и также развиться депрессия.

Сомнологи подчеркивают важность засыпания в период с 22 до 23 часов. В этом случае к 7-8 утра человек высыпается, пройдя все фазы сна.

При бессоннице важно отнестись к проблеме серьезно и вовремя обратиться к специалисту.

Напомним, что также специалисты рекомендуют для хорошего и крепкого сна пить экстракты трав. К примеру, для засыпания можно использовать валерьянку, пустырник, боярышник, пион, а также препараты мелатонина.

Ранее сомнолог назвала основные причины расстройства сна.