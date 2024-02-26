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Эксперты назвали самые полезные для здоровья человека сладости

ОСН: пастила, мед, смоква и горький шоколад входят в число полезных сладостей

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Shutterstock/Sokor Space

Помимо вредных качеств, сладости обладают также и полезными эффектами. В частности, «быстрые» углеводы, поступая в организм, дают чувство быстрого насыщения. Важно правильно выбирать способы получения глюкозы, отдавая предпочтение наименее вредным, а иногда и полезным сладостям, отмечают эксперты. В их числе – мед, пастила и другие продукты, выяснила Общественная Служба Новостей.

Мед полезен как профилактика ОРВИ. Также он снимает хроническую усталость и улучшает кровообращение, но его нельзя есть людям с аллергией.

Полезна также пастила – это натуральный продукт, богатый клетчаткой, углеводами, органическими кислотами, кальцием, фосфором, железом, цинком, йодом, медью, белками и витаминами А, В, С. Ее делают из фруктово-ягодного пюре с добавлением яичного белка. Это лакомство бывает разных видов, но в целом пастила хорошо влияет на пищеварение, работу щитовидной железы, улучшает метаболизм и дает энергию.

Полезна также смоква – это плотный тонкий высушенный мармелад, который готовят из ягод и фруктов. Сам мармелад также относят к более полезным лакомствам, чем многие другие – правда только в случае, если он изготовлен из натуральных ингредиентов.

Желающим потреблять полезные сладости рекомендуют также обратить внимание на халву, положительно действующую на перистальтику кишечника и иммунитет, а также на горький шоколад с не менее 72% какао. В составе такого шоколада содержатся магний, йод, цинк, фосфор, хром, калий, кальций, натрий, железо, витамины группы В и витамин Е.

Ранее диетолог рассказала, о чем может говорить тяга человека к сладостям.

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