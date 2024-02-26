Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали главные правила безопасного онлайн-шопинга

Эксперт по безопасности Власов: оплачивать онлайн-покупки лучше отдельной картой

close
100%
Shutterstock

Покупать товары в режиме онлайн стоит только на официальных сайтах магазинов, чтобы не нарваться на мошенников. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

Он отметил, что в преддверии праздников злоумышленники могут присылать пользователям ссылки на определенные сайты, совершать покупки через которые якобы будет выгоднее.

«Люди, которые хотят по выгодной цене купить подарки для своих родственников, друзей и знакомых, жмут на присланную ссылку. Они попадают на подложный сайт и платят там своей картой. В итоге граждане остаются и без денег, и без подарков, потому что мошенники исчезают», — предупредил эксперт.

Кроме того, стоит осторожнее приобретать товары на неизвестных сайтах, добавил он. Власов также рекомендует рассчитываться за покупки отдельной картой, на которой не хранятся все сбережения.

Опрос kp.ru до этого показал, что более трети (34%) россиян делают покупки в заграничных интернет-магазинах, поэтому для них будет ощутимо возможное сокращение или отмена лимита беспошлинных покупок из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что импортные товары в России могут подорожать на 15–20%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами