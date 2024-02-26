Россиянам назвали главные правила безопасного онлайн-шопинга

Покупать товары в режиме онлайн стоит только на официальных сайтах магазинов, чтобы не нарваться на мошенников. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

Он отметил, что в преддверии праздников злоумышленники могут присылать пользователям ссылки на определенные сайты, совершать покупки через которые якобы будет выгоднее.

«Люди, которые хотят по выгодной цене купить подарки для своих родственников, друзей и знакомых, жмут на присланную ссылку. Они попадают на подложный сайт и платят там своей картой. В итоге граждане остаются и без денег, и без подарков, потому что мошенники исчезают», — предупредил эксперт.

Кроме того, стоит осторожнее приобретать товары на неизвестных сайтах, добавил он. Власов также рекомендует рассчитываться за покупки отдельной картой, на которой не хранятся все сбережения.

Опрос kp.ru до этого показал, что более трети (34%) россиян делают покупки в заграничных интернет-магазинах, поэтому для них будет ощутимо возможное сокращение или отмена лимита беспошлинных покупок из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что импортные товары в России могут подорожать на 15–20%.