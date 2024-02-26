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Москвичам рассказали, когда в городе растает снег

Синоптик Позднякова: снег в Москве не растает в марте

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Сугробы в Москве и Московской области не растают в марте, рассказала kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, снег в лучшем случае может растаять в начале апреля. Она отметила, что высота снежного покрова в столице на данный момент превышает норму в два раза и достигает 62 см.

«За последние 70 лет было всего два случая, когда в эту дату снега было больше, 66 см — это 1985 и 2010 годы. Сугробы за ближайшую неделю чуть-чуть уменьшатся. В основном не за счет таяния (тепло пока не такое мощное), а за счет испарения, так как погода будет ветреная. Дождей не ждем — а они могли бы быстрее всего расправиться со снегом», — сообщила Позднякова.

Синоптик добавила, что сильные снегопады в Москве также не ожидаются, поэтому дальнейшего роста сугробов не предвидится.

На сайте Гидрометцентра России до этого сообщили, что в понедельник, 26 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями. По данным синоптиков, днем воздух в столице прогреется до +2°С, но в ночь на вторник может похолодать до -4°С. Осадков не ожидается, возможны гололедные явления, ветер южный 6-11 м/с.

Ранее москвичам пообещали теплую погоду в последнюю неделю февраля.

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