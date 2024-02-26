В городе Днепре возник пожар

В четырех областях Украины отменены воздушная тревога спустя полчаса после объявления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучали в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, и Харьковской областях. Произошли взрывы в Харькове.

Во время предыдущей тревоги издание «Общественное» написало о взрывах в городе Днепре (ранее — Днепропетровск). В результате в городе возник пожар, сообщает издание «Страна».

До это сообщалось о том, что в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины произошла серия взрывов.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее объект инфраструктуры получил повреждение на западе Украины.