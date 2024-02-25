В ОП РФ заявили о создании условий для голосования всех категорий избирателей

Проведение досрочного голосования на выборах президента России в труднодоступных местах необходимо и значимо с точки зрения обеспечения принципа всеобщности выборов, заявила «Газете.Ru» исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

«В России созданы все условия для того, чтобы в выборах президента могли принять участие и выразить свою волю все без исключения категории избирателей, в том числе и те наши сограждане, кто сегодня защищает нашу страну, проживает и работает в труднодоступных районах страны, в регионах, где сегодня действует военное положение», — сказала Булгакова.

По ее словам, выборы должны быть доступными для всех.

«Выборы, особенно такого масштаба как президентские, должны быть доступными, стать событием, быть причастным к которому достаточно просто», — отметила она.

Булгакова добавила, что россияне хотят принимать активное участие в выборах.

«Согласно социологическим опросам и тем настроениям, которые мы наблюдаем в особенности в новых регионах страны, готовность принять участие в выборах – высокая, люди осознают, что это их законное право и для его реализации есть возможности», — сказала она.

Булгакова подчеркнула, что «Независимый общественный мониторинг» продолжит наблюдать за ходом организации голосования там, где оно началось.

Напомним, 25 февраля в России началось досрочное голосование на президентских выборах в труднодоступных и отдаленных местах. Избиратели на судах, которые в основные дни голосования будут находиться в плавании, а также группы избирателей, которые находятся далеко от помещений для голосования, смогут отдать свой голос до основных дней выборов.