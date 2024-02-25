В подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Запорожье были слышны звуки взрыва», — сказано в сообщении.

25 февраля сообщалось, что инфраструктурный объект получил повреждение утром в Хмельницкой области на западе Украины.

В ночь на 25 февраля в нескольких областях Украины, в том числе в Хмельницкой, объявлялась воздушная тревога. Утром 25 февраля некоторые средства массовой информации сообщили о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее в Винницкой области Украины загорелся инфраструктурный объект.