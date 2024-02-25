Синоптик дал прогноз по финалу зимы в Москве

Финал зимы в Москве ожидается по-мартовски теплым, среднесуточная температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. Об этом специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости.

По его словам, в этом году февраль в Центральной России выше климатической нормы на 0,7 градуса.

«Финал месяца ожидается по-мартовски теплым, когда среднесуточная температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки», — сказал специалист.

Он добавил, что ночь на 26 февраля в Москве местами пройдут осадки в разном агрегатном состоянии. Также не исключены ледяной дождь и гололедица с отложением наледи толщиной до трех-восьми миллиметров. Температура воздуха понизится до 0...-2°C, по области — -4...+1°C.

Позже в понедельник днем осадки прекратятся, но будет облачно, дневная температура остановится около 0°C. Во вторник в облаках появятся просветы, обойдется без осадков, суточные колебания температуры возрастут: по ночам до -3...-8°C, днем от -2 до +3°C.

Тишковец предупредил, что в первый день календарной весны нагрянет холодный фронт со снегом. Ночью ожидается -4...+1°C, днем — -1...+4°C. В выходные станет немного холоднее.

До этого спасатели предупредили москвичей о гололедице и ледяном дожде.

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