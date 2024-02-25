В Британии продлили механизм о досрочном освобождении заключенных из-за нехватки мест в тюрьмах

Власти Великобритании продлили на неопределенный срок действие механизма, позволяющего освобождать заключенных досрочно из-за нехватки мест в тюрьмах. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

По данным телеканала, официальные лица страны настаивают, что активизация меры на неопределенный срок не означает, что она введена на постоянной основе. При этом чиновники не называют окончательную дату ее действия.

В рамках изменений досрочно может быть освобождено больше людей, признанных виновными, в частности, в преступлениях, связанных с домашним насилием. Как отмечает Sky News, те, кто виновен в более серьезных преступлениях и отбывает наказание сроком более четырех лет, не имеют права на досрочное освобождение.

До этого газета The Times писала, что в Великобритании примут закон о запрете менять имя и пол гражданам, которые были осуждены за правонарушения на сексуальной почве.

В августе 2023 года издание The Guardian сообщало, что в Великобритании дети-беженцы, которые незаконно попали в страну без сопровождения взрослых, оказались в тюрьме, в которой содержатся насильники.

Ранее Британия стала предлагать гражданство чиновникам РФ в обмен на секреты.