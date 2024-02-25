Косметолог из Москвы обвинила соседку по квартире в краже своей собаки

В Москве косметолог обвинила учительницу начальных классов в краже питомца. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Владелица йоркширского терьера Максика арендует квартиру на улице Обручева вместе со своей 37-летней знакомой, работающей в школе. Последняя так полюбила питомца соседки, что часто вызывалась с ним погулять. Во время очередной прогулки, по словам педагога, терьер сбежал, однако его хозяйка уверена, что ее знакомая решила выкрасть пса из-за его «невероятного обаяния».

Женщина обратилась в полицию с просьбой вернуть Максика, который сейчас якобы находится в заложниках у друзей ее соседки. В их расположенной неподалеку квартире похитительница, как утверждает хозяйка терьера, проводит свободное время, играя с полюбившейся ей собакой.

Ранее в Москве мужчина похитил из квартиры ювелирные украшения и шпица.