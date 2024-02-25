Запертый в квартире 10-летний мальчик захотел погулять и сорвался с балкона на 4-м этаже

В Москве 10-летний мальчик упал в сугроб с высоты 4-го этажа, потому что очень хотел прогуляться. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мать школьника ушла в магазин и оставила его дома с братом и своим отцом-инвалидом. Пока родительницы не было, один из братьев захотел погулять, оделся, но не смог отпереть входную дверь. Тогда ребенок решил выйти на улицу через балкон, не удержался и упал.

Мальчик остался жив, но при падении получил перелом ребер и ушиб брюшной стенки. Он смог самостоятельно вернуться домой и позвонить матери. Женщина немедленно вызвала скорую помощь, медики отвезли ее сына в больницу святого Владимира. В ближайшее время сотрудники ПДН планируют поговорить с членами семьи пострадавшего.

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