В ЦИК Белоруссии назвали процент явки на депутатские выборы

Явка на выборах в Белоруссии к 9:00 воскресенья составила 43,64%. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Согласно статистике ЦИК, общее число граждан, включенных в списки для голосования, составляет 6 911 434 человека.

В Минске по состоянию на 9:00 25 февраля явка составила 31,08%, в Минской области — 42,58%, в Брестской области — 46,33%, в Гомельской области — 51,63%, в Могилевской области — 54,72%, в Гродненской области — 40,85%, а в Витебской области — 43,28%.

В Белоруссии впервые проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования — 25 февраля 2024 года. 20 февраля началось досрочное голосование, которое продлилось до 24 февраля включительно.

Ожидается, что будут избраны 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет.

В единый день голосования избирательные участки в Белоруссии будут работать с 8:00 мск до 20:00. Всего на территории страны образовано 5411 участков. В республике также предусмотрена возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. О таком желании необходимо устно или письменно проинформировать участковую избирательную комиссию до 18:00 25 февраля. Избиратели могут также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения.

24 февраля генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявлял, что структуры Белоруссии предприняли все меры для того, чтобы на выборах в парламенте не допустить повторения событий 2020-го года, когда после президентских выборов в стране случились массовые протесты.

Ранее в СНГ заявили о предвзятости западных наблюдателей.