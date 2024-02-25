Пожар в торговом комплексе в Свердловской области потушили

Спасатели полностью потушили пожар и ликвидировали его последствия в населенном пункте Горный Щит в Свердловской области, где огонь распространился на 600 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.

«В 02:23 (00:23 мск) огнеборцы ликвидировали последствия пожара в пос. Горный Щит», — отмечается в публикации.

Ранее в МЧС сообщили, что под Новосибирском оставшийся один дома десятилетний мальчик играл со свечой и устроил пожар в квартире. Инцидент произошел в городе Искитим. Ребенок в квартире на пятом этаже зажег свечу на балконе и она упала на вещи. Прибывшие на место спасатели эвакуировали ребенка из квартиры, а также потушили возгорание, распространившееся на площади в два квадратных метра.

До этого оперштаб Кубани сообщил, что открытое горение на месте падения летательного аппарата в районе хутора Трудовая Армения ликвидировано.

Ранее на складе в Новосибирске произошел крупный пожар.