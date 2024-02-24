В украинском Вышгороде прихожане вернули захваченный ПЦУ храм

В городе Вышгород Киевской области Украины сторонники канонической Украинской православной церкви вернули себе местный храм, ранее занятый представителями раскольнической Православной церкви Украины. Об этом сообщается на сайте украинского Союза православных журналистов (СПЖ).

«В Вышгороде Пантелеимоновская община сумела завладеть ключами, выгнала рейдеров и вернула храм», - говорится в публикации.

В освобождении храма участвовали около 60 местных прихожан, которые выгнали священников ПЦУ с криками «Уходите, вас сюда никто не звал!».

СПЖ уточняет, что в феврале клирик ПЦУ из села Феневичи Юрий Большаков несколько раз срезал замки в Пантелеимоновском храме Вышгорода, но всякий раз община противилась этому и возвращала церковь под свой контроль.

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