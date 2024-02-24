Хакеры запустили пророссийские лозунги на украинском телеканале

В результате компьютерного взлома в бегущей строке эфира украинского телеканала «Прямой» появились пророссийские и антиамериканские лозунги на русском и украинском языках. О происшествии сообщает РИА Новости.

В публикации со ссылкой на журналистов канала говорится, что 24 февраля в 18.33 (19.33 мск) телеканал «Прямой» подвергся хакерской атаке. В его онлайн-трансляции на YouTube неизвестные взломали бегущую информационную строку, «в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда».

Среди транслируемых лозунгов были такие: «США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка — только начало в войне до «последнего украинца»; «Преступную власть к ответу. Помощь Украине ведет к руинам. Остановите войну, пока все города мира не превратились в Авдеевку».

Атака длилась около 20 минут, после чего специалисты канала отключили бегущую строку.

20 февраля хакеры получили доступ к трансляции украинского телеканала «Эспрессо» и показали короткий видеоролик, в котором утверждалось о причастности США к боевым действиям на Украине.

22 февраля российские хакеры опубликовали личные данные сотрудников украинских военкоматов.

Ранее российского хакера Флинта объявили в розыск в США.