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Парижские фермеры устроили стычки с правоохранителями на выставке

В Париже митингующие фермеры ворвались на сельскохозяйственную выставку

В Париже десятки полицейских продолжают сдерживать фермеров, устроивших акцию протеста на сельскохозяйственной выставке в экспоцентре Пор-де-Версай, куда ранее прибыл французский президент Эммануэль Макрон. Об этом сообщает местный телеканал France 24.

«Разгневанные фермеры ворвались на с/х ярмарку перед визитом Макрона», — указывается в материале.

Согласно информации издания, демонстранты требуют отставки президента, выкрикивая соответствующие лозунги, пытаются прорваться к главе государства и бросаются на полицейских. По словам участников митинга, правительство не принимает меры для удовлетворения требований аграриев и урегулирования сельскохозяйственного кризиса.

В статье отмечается, что правоохранители задержали как минимум одного митингующего из-за развязавшейся перебранки.

Перед этим французские фермеры, протестующие против политики правительства в сфере сельского хозяйства, прорвали полицейский кордон и ворвались в здание выставочного центра Пор-де-Версай в Париже.

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