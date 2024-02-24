Россиянка обвинила таксиста-иностранца с сайта знакомств в изнасиловании

В Ленобласти 43-летняя женщина обвинила таксиста-иностранца с сайта знакомств в изнасиловании в автомобиле. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел 20 февраля на улице Шувалова в Мурино. Россиянка рассказала, что ее изнасиловал в автомобиле под угрозой расправы работающий таксистом иностранец, с которым она связалась через сайт знакомств. Когда мужчина решил завести машину, она воспользовалась моментом и сбежала.

После произошедшего женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего уроженца Туркменистана. Отмечается, что в 2023 году он проходил по делу о подделке документов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор, полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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