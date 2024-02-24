Аудиенции у Папы Римского отменены из-за его недомогания

Аудиенции у Папы Римского Франциска временно отменены из-за недомогания понтифика. Об этом сообщает новостной портал Vatican News.

В публикации говорится, что причиной отмены встреч и выступлений стали симптомы «легкой, похожей на грипп болезни» и что решение было принято «в качестве меры предосторожности».

Аналогичные ограничения в рабочем графике понтифика были установлены и на прошлой неделе. Ожидалось, что аудиенции возобновятся 24 февраля, но этого не случилось.

22 февраля стало известно, что Папа Римский выступил с новой инициативой по урегулированию на Украине. Понтифик предлагал подписать соглашения по урегулированию конфликта на гробнице апостола Петра в главном соборе Ватикана или на мощах апостола Павла, покоящихся в римской базилике Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура, с тем, чтобы папа поставил под ними личную подпись и стал их гарантом.

Ранее стало известно, что папа Римский считает недопустимыми религиозные гонения в отношении Украинской православной церкви (УПЦ).