В ДНР заявили, что при атаке беспилотника пострадал мужчина

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Зайцево пострадал мужчина, передает РИА Новости.

«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 24 февраля по состоянию на 13:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Зайцево — в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1994 года рождения», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что инцидент произошел в 10:40 мск.

23 февраля, над хутором в Кубани упал летательный аппарат, в результате начался пожар. К настоящему моменту пожар ликвидировали.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.