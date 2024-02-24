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На Украине увеличилось число граждан, выступающих за мирные переговоры с Россией

NHK: за год выросло вдвое число украинцев, выступающих за начало переговоров

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Global Look Press

На Украине за год число граждан, выступающих за начало мирных переговоров с Россией, увеличилось вдвое (с 12% до 24%). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного японской телекомпанией NHK на Украине.

Число тех, кто выступает за продолжение боевых действий, уменьшилось на 16 пунктов по сравнению с февралем 2023 года и составило 68%.

NHK провел исследование совместно с украинской компанией «Рейтинг». В телефонном опросе приняли участие 1000 человек старше 18 лет в период с 9 по 11 февраля.

24 февраля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опровергла заявления о том, что страны Запада не допускают Украину к переговорам с Россией. Также Бербок напомнила о переговорах в Стамбуле, прошедших весной 2022 года, на которых «Украина была готова на уступки» на основании того, чтобы Россия вывела с ее территории свои войска.

При этом посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявлял, что усилия по достижению мирных договоренностей между Россией и Украиной были сорваны бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по указу США.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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