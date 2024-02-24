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В Курской области без света остались несколько сел

Старовойт: в Курской области без света остались несколько сел после обстрела ВСУ

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Андрей Сорокин/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что несколько сел и деревень в регионе остались без света после обстрела со стороны Украины.

По словам губернатора, речь о деревнях Внезапное, Викторовка и Успеновка, а также селах Гордеевка и Троицкое в приграничном Кореневском районе.

В ночь на 24 февраля с 23:20 до 5:10 мск в Курской области действовало предупреждение о ракетной опасности. В небе над Курском сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 23 февраля над Курском средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Губернатор региона Старовойт попросил жителей города соблюдать правила безопасности и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, а также не трогать их, потому что они могут взорваться.

Вечером 22 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что средства ПВО сбили беспилотник в небе над Суражским районом.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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