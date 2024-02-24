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В Париже на сельхозвыставку прорвались протестующие фермеры

Протестующие фермеры прорвались на выставку в Париже, чтобы освистать Макрона

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Yves Herman/Reuters

Французские фермеры, протестующие против политики правительства в сфере сельского хозяйства, прорвали полицейский кордон и ворвались в здание выставочного центра Пор-де-Версай в Париже. Незадолго до этого сюда прибыл президент республики Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

В субботу, 24 февраля, в данном центре открылся Салон сельского хозяйства. При этом сотни недовольных граждан прибыли к выставочному центру еще накануне вечером, проведя ночь в разбитом рядом палаточном лагере. Некоторые фермеры приехали в столицу Франции на тракторах.

По данным агентства, утром протестующие собрались у входа в Пор-де-Версай. Они держали в руках флаги профсоюзов и создавали шум при помощи свистков.

«Несмотря на присутствие стражей правопорядка, заграждавших вход в экспоцентр, нескольким сотням фермеров удалось ворваться внутрь», — говорится в публикации.

В результате на территории центра началась драка между недовольными гражданами и сотрудниками полиции. Журналисты рассказали, что правоохранители попытались вытолкнуть прорвавшихся в здание людей на улицу. Тогда же к Пор-де-Версай начали стягивать специальные наряды стражей порядка, специализирующиеся на подавлении акций протеста.

«Макрон в этот момент находился на втором этаже здания. Он был намерен пообщаться с фермерами и профсоюзами», — уточняется в публикации.

Однако лишь некоторые представители сельскохозяйственной отрасли оказались готовы встретиться с главой государства. Многие фермеры были недовольны его присутствием на Салоне сельского хозяйства и попытались прорваться на мероприятие, чтобы освистать президента.

Ранее Макрона обвинили в оказании помощи Украине в ущерб французскому народу.

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