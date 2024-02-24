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В Петербурге ребенку раздробило пальцы взрывом петарды

В Петербурге врачи прооперировали ребенка, которому раздробило пальцы петардой

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Freepik.com

В Педиатрическом университете Петербурга хирурги прооперировали ребенка, у которого в руках разорвалась петарда. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенка с травмой руки доставили в Педиатрический университет из коттеджного поселка Малое Симагино в Ленобласти у мальчика в руках взорвалась петарда, медики диагностировали у него повреждения пальцев, ногтей, нервов и сухожилий. Было принято решение о хирургическом вмешательстве.

«Операция прошла в целом штатно, и есть вероятность того, что кисть восстановится в полном объеме. Для этого было сделано все, что в силах врачей», — сообщили в медицинском учреждении.

Ребенок находится под наблюдением врачей.

Ранее россиянину оторвало часть руки взрывом петарды.

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