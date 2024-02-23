Оперштаб Кубани рассказал об упавших с неба объектах

Оперштаб Кубани сообщил в Telegram-канале, что в районе хутора Трудовая Армения упало два летательных аппарата.

«По информации ЕДДС Каневского района, около 20:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные подразделения установили, что на месте горит летательный аппарат и камыш на площади примерно 250 м кв. Уточняется, что угрозы жилым домам нет. Кроме этого, согласно официальным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Пожар ликвидируют силами 40 человек и 14 единиц техники.

До этого жители хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае сообщили о падении некоего летательного объекта.

Ранее семья из Флориды заявила, что на крышу их дома упал обломок самолета.