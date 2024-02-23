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Пожарные потушили горящий склад в Новосибирске

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Новосибирске

Открытое горение на складе в Новосибирске на площади 800 квадратных метров ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

До этого в городе загорелся склад с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями. К месту происшествия приехал пожарный поезд. Всего над ликвидацией пожара работали 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России — 51 человек и 14 единиц техники.

До этого пресс-служба регионального МЧС сообщала, что в Удмуртии на трассе сгорел рейсовый автобус, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Стало известно, что в результате произошедшего пострадали 15-летняя девушка-подросток и 19-летний юноша. Сообщается, что они разбили окно и получили колото-резаные раны кистей. От госпитализации молодые люди отказались. Всех, кто ехал в сгоревшем транспорте, доставили на автостанцию в Воткинске на другом автобусе.

Ранее мать ушла к знакомым, оставив детей в машине, и она загорелась.

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