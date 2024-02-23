Стало известно, сколько придется заплатить за «базовый» набор на 23 февраля

Самый «базовый» подарочный набор на 23 февраля из носков, пены для бритья, шампуня и бритвы в этом году стоит в среднем 660 рублей. Об этом пишет РИА Новости на основании данных Росстата.

Самой дорогой позицией стала пена для бритья, которая стоит в среднем в 275 рублей. Самый дешевый товар в шуточном наборе — одноразовые бритвы, которые стоят около 47 рублей. Шампунь в январе можно было купить за 213 рублей, а пару носков — за 126 рублей.

Однако если не хочется шутить и дарить набивший оскомину набор, то в качестве альтернативного подарка можно выбрать что-то полезное или связанное с различными увлечениями. Например, можно вручить смарт-часы, которые, по данным Росстата, на январь 2024 года стоили в 5,9 тыс. рублей. Также можно рассмотреть в качестве подарка коньяк. Бутылка напитка обойдется в 1 476 рублей, отметили в Росстате.

Еще один вариант для подарка -— развлечение. Например, поход в музей или на выставку, для двоих он будет стоить 424 рубля. Билеты в кино стоят в среднем 676 рублей на двоих.

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