Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько придется заплатить за «базовый» набор на 23 февраля

Росстат: стандартный набор для подарка на 23 февраля обойдется в 660 рублей

close
100%
Shutterstock/ju_see

Самый «базовый» подарочный набор на 23 февраля из носков, пены для бритья, шампуня и бритвы в этом году стоит в среднем 660 рублей. Об этом пишет РИА Новости на основании данных Росстата.

Самой дорогой позицией стала пена для бритья, которая стоит в среднем в 275 рублей. Самый дешевый товар в шуточном наборе — одноразовые бритвы, которые стоят около 47 рублей. Шампунь в январе можно было купить за 213 рублей, а пару носков — за 126 рублей.

Однако если не хочется шутить и дарить набивший оскомину набор, то в качестве альтернативного подарка можно выбрать что-то полезное или связанное с различными увлечениями. Например, можно вручить смарт-часы, которые, по данным Росстата, на январь 2024 года стоили в 5,9 тыс. рублей. Также можно рассмотреть в качестве подарка коньяк. Бутылка напитка обойдется в 1 476 рублей, отметили в Росстате.

Еще один вариант для подарка -— развлечение. Например, поход в музей или на выставку, для двоих он будет стоить 424 рубля. Билеты в кино стоят в среднем 676 рублей на двоих.

Ранее Владимир Путин обратился к служившим в вооруженных силах россиянам с поздравлением в честь Дня защитника Отечества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами