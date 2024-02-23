Теряющая память пенсионерка чуть не получила обморожение, выйдя из дома без верхней одежды

В Коми спасли страдающую потерей памяти 88-летнюю пенсионерку, которая вышла из дома без верхней одежды. Об этом сообщает »МВД Медиа».

Инцидент произошел в Эжвинском районе города Сыктывкар. Друг сына пожилой женщины присматривал за ней в периоды отсутствия товарища, однако мужчина не обнаружил пенсионерку в дачном доме, приехав проведать ее. При этом двери были отворены. Россиянин обратился в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы женщины, а позже и саму пенсионерку. Она лежала в снегу примерно в 1,5 километрах от дома, одетая в вязаную кофту и домашнюю обувь.

Полицейские на руках донесли пенсионерку с признаками переохлаждения до автомобиля и отвезли в больницу. Сообщается, что сейчас ей ничего не угрожает.

Ранее врач назвала признаки переохлаждения при зимних тренировках.